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Под Башкирии задержали бизнесмена и его сына за нападение на подростков

Под Башкирии задержали бизнесмена и его сына за нападение на подростков

14:05, 23 апр 2024

В Иглино группа взрослых мужчин жестоко избила нескольких подростков, нанеся им серьезные травмы. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на это преступление и задержали подозреваемых.

Следственный комитет Республики Башкортостан сообщил о задержании трех мужчин, причастных к жестокому избиению несовершеннолетних под Уфой 20 апреля. Согласно официальным данным, среди задержанных – 42-летний владелец внедорожника Land Cruiser, его 20-летний сын и их 42-летний знакомый.

По информации источников, задержанными оказались Рауф Габдуллин и его сын Вадим. Следствие считает, что именно водитель внедорожника стал зачинщиком конфликта и спровоцировал драку с подростками по незначительному поводу. К избиению также присоединились двое сыновей водителя и их знакомый.

Правоохранительные органы провели обыски и изъятие улик, имеющих ключевое значение для расследования этого уголовного дела. В настоящее время ведутся первоначальные следственные действия, устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших подростков. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Расследование этого резонансного дела находится на особом контроле в центральном аппарате Следственного комитета России. Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин лично интересовался ходом расследования, подчеркивая важность тщательного изучения всех обстоятельств и неотвратимости наказания для виновных.

Под Уфой влиятельный бизнесмен подрался с подростками

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Иглино происшествия драка
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