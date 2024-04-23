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«Не могу вспоминать об этом»: стало известно, кто находился за рулем КАМАЗа, в момент ДТП под Уфой, в котором погибли 5 человек

«Не могу вспоминать об этом»: стало известно, кто находился за рулем КАМАЗа, в момент ДТП под Уфой, в котором погибли 5 человек

22:31, 23 апр 2024

В прошлую пятницу, 19 апреля, на трассе Уфа-Оренбург произошла страшная авария, унесшая жизни пятерых человек. В поливомоечный грузовик КАМАЗ на большой скорости врезался попутный ВАЗ-2115. За рулем грузовика находился 39-летний Руслан Г., водитель муниципального предприятия по ремонту дорог.

Руслан признался, что тяжело переживает трагические события. Однако подробно комментировать аварию он отказался, перенаправив к своему адвокату. По его скупым объяснениям в беседе с сотрудниками ГИБДД, он просто перестраивался для разворота, когда произошло столкновение. Легковушка, по его словам, двигалась на высокой скорости.

Социальные сети Руслана свидетельствуют о его увлечении экстремальным вождением. Он регулярно участвовал в соревнованиях по спортивному туризму, где демонстрировал мастерское управление своей «Нивой» по бездорожью и снежным завалам. Его страница пестрит фото и видео с этих состязаний, а также дипломами и грамотами призера.

До 2020 года Руслан работал водителем скорой помощи. Теперь он трудится в муниципальной организации по содержанию дорожной инфраструктуры. Мужчина женат и воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

После апрельской трагедии место разворота на трассе Уфа-Оренбург возле магазина «Дачник» было перекрыто бетонными блоками по распоряжению властей. Однако такая мера создала неудобства для жителей микрорайона Цыганская Поляна. Поэтому, как сообщил сегодня глава башкирской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, было решено открыть альтернативный проезд под Бельским мостом. Отныне для проезда в Цыганскую Поляну необходимо после остановки «Школьная» повернуть с трассы Уфа-Оренбург направо на улицу Демскую, затем по Малой Заречной улице проехать под арочным мостом.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфимский район происшествия аварии
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