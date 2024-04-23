В Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым в реке Сакмара

22:37, 23 апр 2024

В деревне Янтышево Хайбуллинского района Башкирии разыгралась настоящая трагедия, повергшая местных жителей в шок. Беспечный весенний день обернулся кошмаром для семьи, в которой годовалый сын стал жертвой роковой случайности на берегу реки Сакмара.

Согласно официальным данным МЧС республики, в воскресенье, 23 апреля, взволнованная мать обратилась за помощью, сообщив о пропаже своего малыша. Ребенок находился на берегу реки, а затем бесследно исчез. Незамедлительно были организованы поисковые работы с привлечением спасателей и добровольцев.Спустя некоторое время тельце годовалого мальчика было обнаружено в водах Сакмары примерно в километре вниз по течению от места исчезновения. Малыш не подавал признаков жизни.

Причины и обстоятельства трагического инцидента в настоящее время устанавливаются следственными органами.

Автор: Алия Карачурина

Фото: МЧС по РБ