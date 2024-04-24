«Как будто стена»: родители двух пропавших в Уфе подростках рассказали о ходе поисков
09:21, 24 апр 2024
Происшествие, потрясшее Уфу в конце марта, не утихает. Два подростка — 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев — пропали без вести во время прогулки у реки Белой. Несмотря на масштабные поиски с привлечением сотен волонтеров и спасателей, мальчиков так и не удалось найти. Однако родители Дамира и Павла не теряют надежды и упорно продолжают розыски, черпая силы в поддержке неравнодушных людей.
Время неумолимо отсчитывает дни с момента исчезновения подростков Дамира и Павла. 25 суток — срок немалый, но для родителей пропавших ребят каждый прошедший день лишь укрепляет решимость во что бы то ни стало найти сыновей. Гузель Адигамова и Екатерина Паличева выражают искреннюю благодарность всем, кто в эти непростые недели оказывал им духовную и практическую помощь.
По ее словам, множество неравнодушных сограждан приходили на помощь — кто-то принимал участие в поисках, кто-то приносил продукты, а кто-то хотя бы окружал добрыми словами поддержки.
Родители убеждены — даже спустя три с лишним недели, необходимо продолжать поиски.
По словам Гузель Адигамовой, несмотря на свертывание официального штаба, волонтеры из поисковых отрядов организуют регулярные выезды в согласовании с МЧС и другими ведомствами.
Обнаруженный у берега Белой сапог, предположительно принадлежащий одному из мальчиков, сейчас проходит экспертизу.
Родители рассказывают, что в найденных после пропажи рюкзаках все вещи были на месте, кроме мобильных телефонов — возможно, ключевой детали для поиска.
Причины исчезновения детей остаются загадкой. Родители не исключают разные версии, но предпочитают верить в благополучный финал.
По словам Гузель Адигамовой, весенний паводок сильно осложняет розыски, однако волонтеры и спасатели прилагают максимум усилий.