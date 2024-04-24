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«Как будто стена»: родители двух пропавших в Уфе подростках рассказали о ходе поисков

«Как будто стена»: родители двух пропавших в Уфе подростках рассказали о ходе поисков

09:21, 24 апр 2024

Происшествие, потрясшее Уфу в конце марта, не утихает. Два подростка — 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев — пропали без вести во время прогулки у реки Белой. Несмотря на масштабные поиски с привлечением сотен волонтеров и спасателей, мальчиков так и не удалось найти. Однако родители Дамира и Павла не теряют надежды и упорно продолжают розыски, черпая силы в поддержке неравнодушных людей.

Время неумолимо отсчитывает дни с момента исчезновения подростков Дамира и Павла. 25 суток — срок немалый, но для родителей пропавших ребят каждый прошедший день лишь укрепляет решимость во что бы то ни стало найти сыновей. Гузель Адигамова и Екатерина Паличева выражают искреннюю благодарность всем, кто в эти непростые недели оказывал им духовную и практическую помощь.

«Говорили, что нынче царит равнодушие, что люди заняты лишь собственными проблемами. Однако широкий отклик на нашу беду опроверг этот миф», — делится Гузель Адигамова, мать Дамира.

По ее словам, множество неравнодушных сограждан приходили на помощь — кто-то принимал участие в поисках, кто-то приносил продукты, а кто-то хотя бы окружал добрыми словами поддержки.

«Это неоценимо важно — ощущать рядом столько людей с открытыми сердцами», — вторит ей Екатерина Паличева.

Родители убеждены — даже спустя три с лишним недели, необходимо продолжать поиски.

«Пока не найдено никаких вещественных улик, сохраняется хоть малейшая надежда. Мы будем искать до последнего», — решительно заявляет Сергей Паличев, отец Павла.

По словам Гузель Адигамовой, несмотря на свертывание официального штаба, волонтеры из поисковых отрядов организуют регулярные выезды в согласовании с МЧС и другими ведомствами.

Обнаруженный у берега Белой сапог, предположительно принадлежащий одному из мальчиков, сейчас проходит экспертизу.

«Это еще ничего не значит, даже если сапог окажется их. Мы верим в лучший исход», — говорит Екатерина Паличева.

Родители рассказывают, что в найденных после пропажи рюкзаках все вещи были на месте, кроме мобильных телефонов — возможно, ключевой детали для поиска.

«Для ребят их скромные пожитки были по-настоящему ценны. Они бы не бросили их просто так», — уверена Гузель Адигамова.

Причины исчезновения детей остаются загадкой. Родители не исключают разные версии, но предпочитают верить в благополучный финал.

«Пока нет вещественных доказательств, у нас есть надежда, что сыновья живы», — подчеркивает Сергей Паличев.

По словам Гузель Адигамовой, весенний паводок сильно осложняет розыски, однако волонтеры и спасатели прилагают максимум усилий.

«Мы надеемся, что правоохранители также ведут полноценное расследование», — добавляет она.
Спасатели подвели очередные итоги поиска двух пропавших в Уфе подростков

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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