«Мать отдыхала с подругами»: Следком Башкирии рассказал подробности гибели годовалого ребенка в реке Сакмар

10:38, 24 апр 2024

В минувший вторник, 23 апреля, в Хайбуллинском районе Башкирии произошла трагедия, унесшая жизнь малыша. Годовалый мальчик утонул в реке Сакмар.

По предварительным данным следственного комитета республики, мать ребенка отдыхала на природе в компании подруг. В какой-то момент она ненадолго оставила сына без присмотра. Когда женщина обнаружила исчезновение малыша, она вместе с друзьями начала поиски, однако они не увенчались успехом.

На место происшествия были вызваны экстренные службы спасения. Прибывшие специалисты обнаружили тело утонувшего годовалого мальчика неподалеку от места отдыха матери.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы для установления точной картины случившегося. Кроме того, компетентные органы дадут правовую оценку бытовым условиям, в которых проживала семья погибшего ребенка.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ