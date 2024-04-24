В Уфе ребенок выпал из окна второго этажа

11:39, 24 апр 2024

Вчера вечером в Сипайлово произошло ЧП: двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. К счастью, ребенок остался жив, но получил травмы и был госпитализирован.

Инцидент произошел около 18:00. Как сообщают в Управлении гражданской защиты Уфы , девочка находилась дома с родителями. В какой-то момент она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, и выпала из окна.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшую и доставили ее в больницу.

- К сожалению, москитная сетка не является гарантом безопасности, – предостерегают специалисты УГЗ Уфы. – Она не предназначена для удержания веса человека. Оставлять маленьких детей без присмотра в комнате с открытыми окнами категорически запрещено!

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Автор: Алия Карачурина