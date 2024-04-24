В Уфе ребенок выпал из окна второго этажа
11:39, 24 апр 2024
Вчера вечером в Сипайлово произошло ЧП: двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. К счастью, ребенок остался жив, но получил травмы и был госпитализирован.
Инцидент произошел около 18:00. Как сообщают в Управлении гражданской защиты Уфы, девочка находилась дома с родителями. В какой-то момент она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, и выпала из окна.
На место происшествия незамедлительно выехала бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшую и доставили ее в больницу.
- К сожалению, москитная сетка не является гарантом безопасности, – предостерегают специалисты УГЗ Уфы. – Она не предназначена для удержания веса человека. Оставлять маленьких детей без присмотра в комнате с открытыми окнами категорически запрещено!
Читайте также:Под Уфой монтажник упал в шахту лифта
Автор: Алия Карачурина
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе умерла двухлетняя девочка, которая выпала из окна 10-го этажа
Происшествия в Башкирии
В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа
Происшествия в Башкирии
В Уфе из окна квартиры выпала двухлетняя девочка
Происшествия в Башкирии
В Уфе 3-летняя девочка получила тяжелую травму головы, упав с 9 этажа дома