Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе ребенок выпал из окна второго этажа

В Уфе ребенок выпал из окна второго этажа

11:39, 24 апр 2024

Вчера вечером в Сипайлово произошло ЧП: двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. К счастью, ребенок остался жив, но получил травмы и был госпитализирован.

Инцидент произошел около 18:00. Как сообщают в Управлении гражданской защиты Уфы, девочка находилась дома с родителями. В какой-то момент она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, и выпала из окна.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшую и доставили ее в больницу.

- К сожалению, москитная сетка не является гарантом безопасности, – предостерегают специалисты УГЗ Уфы. – Она не предназначена для удержания веса человека. Оставлять маленьких детей без присмотра в комнате с открытыми окнами категорически запрещено!
Под Уфой монтажник упал в шахту лифта

Читайте также:

Под Уфой монтажник упал в шахту лифта
Автор: Алия Карачурина
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
Читайте также

В Уфе умерла двухлетняя девочка, которая выпала из окна 10-го этажа
Происшествия в Башкирии
В Уфе умерла двухлетняя девочка, которая выпала из окна 10-го этажа
В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа
Происшествия в Башкирии
В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа
В Уфе из окна квартиры выпала двухлетняя девочка
Происшествия в Башкирии
В Уфе из окна квартиры выпала двухлетняя девочка
В Уфе 3-летняя девочка получила тяжелую травму головы, упав с 9 этажа дома
Происшествия в Башкирии
В Уфе 3-летняя девочка получила тяжелую травму головы, упав с 9 этажа дома


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok