Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

«Прости меня, мой сыночек»: мама утонувшего в Башкирии годовалого мальчика переживает тяжелейшую утрату

«Прости меня, мой сыночек»: мама утонувшего в Башкирии годовалого мальчика переживает тяжелейшую утрату

14:04, 24 апр 2024

В Хайбуллинском районе Башкирии вчера произошла трагедия. Молодая 24-летняя мать, решив провести выходной на берегу реки Сакмара, пережила самый страшный кошмар, который только может случиться с родителем — она потеряла своего маленького сына.

Как стало известно, женщина отправилась к реке в компании подруги и двоих детей. В какой-то момент они упустили малыша из виду. Когда же испуганные взрослые хватились ребенка, было уже слишком поздно — мальчик, к несчастью, оказался в водоеме.

В отчаянии мать обратилась за помощью к спасателям. Увы, безжизненное тельце малыша обнаружили ниже по течению реки.

«Прости меня, мой сыночек. Никогда не забуду тебя, пусть земля тебе будет пухом, мой маленький», — написала позже в социальных сетях женщина.
«Мать отдыхала с подругами»: Следком Башкирии рассказал подробности гибели годовалого ребенка в реке Сакмар

Читайте также:

«Мать отдыхала с подругами»: Следком Башкирии рассказал подробности гибели годовалого ребенка в реке Сакмар
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также

«Мать отдыхала с подругами»: Следком Башкирии рассказал подробности гибели годовалого ребенка в реке Сакмар
Происшествия в Башкирии
«Мать отдыхала с подругами»: Следком Башкирии рассказал подробности гибели годовалого ребенка в реке Сакмар
В Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым в реке Сакмара
Происшествия в Башкирии
В Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым в реке Сакмара
Жительница Татышлинского района родила ребёнка в бане и оставила его там умирать
Происшествия в Башкирии
Жительница Татышлинского района родила ребёнка в бане и оставила его там умирать
Трагедия в бассейне: в Башкирии утонул 5-летний ребенок
Происшествия в Башкирии
Трагедия в бассейне: в Башкирии утонул 5-летний ребенок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok