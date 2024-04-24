«Прости меня, мой сыночек»: мама утонувшего в Башкирии годовалого мальчика переживает тяжелейшую утрату

14:04, 24 апр 2024

В Хайбуллинском районе Башкирии вчера произошла трагедия. Молодая 24-летняя мать, решив провести выходной на берегу реки Сакмара, пережила самый страшный кошмар, который только может случиться с родителем — она потеряла своего маленького сына.

Как стало известно, женщина отправилась к реке в компании подруги и двоих детей. В какой-то момент они упустили малыша из виду. Когда же испуганные взрослые хватились ребенка, было уже слишком поздно — мальчик, к несчастью, оказался в водоеме.

В отчаянии мать обратилась за помощью к спасателям. Увы, безжизненное тельце малыша обнаружили ниже по течению реки.

«Прости меня, мой сыночек. Никогда не забуду тебя, пусть земля тебе будет пухом, мой маленький», — написала позже в социальных сетях женщина.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети