«Прости меня, мой сыночек»: мама утонувшего в Башкирии годовалого мальчика переживает тяжелейшую утрату
14:04, 24 апр 2024
В Хайбуллинском районе Башкирии вчера произошла трагедия. Молодая 24-летняя мать, решив провести выходной на берегу реки Сакмара, пережила самый страшный кошмар, который только может случиться с родителем — она потеряла своего маленького сына.
Как стало известно, женщина отправилась к реке в компании подруги и двоих детей. В какой-то момент они упустили малыша из виду. Когда же испуганные взрослые хватились ребенка, было уже слишком поздно — мальчик, к несчастью, оказался в водоеме.
В отчаянии мать обратилась за помощью к спасателям. Увы, безжизненное тельце малыша обнаружили ниже по течению реки.
«Прости меня, мой сыночек. Никогда не забуду тебя, пусть земля тебе будет пухом, мой маленький», — написала позже в социальных сетях женщина.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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