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На трассе М-5 в Башкирии лоб в лоб столкнулись фура и легковушка: три человека погибли

На трассе М-5 в Башкирии лоб в лоб столкнулись фура и легковушка: три человека погибли

21:33, 24 апр 2024

На 1312-м километре трассы М-5 в Башкирии в среду, 24 апреля, произошла авария. Легковой автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с большегрузным «FAW», в результате чего погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

Как сообщает главный государственный автоинспектор республики Владимир Севастьянов «Лада Ларгус» вылетела под колеса фуры. Удар был такой силы, что от легкового автомобиля практически ничего не осталось.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Выясняются все обстоятельства трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
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