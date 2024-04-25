В Башкирии осудят мужчину, убившего бывшую жену-инвалида

10:19, 25 апр 2024

47-летний житель Кушнаренковского района Башкирии предстанет перед судом за убийство своей бывшей супруги. Жестокое преступление было совершено в мае прошлого года.

По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес один удар ножом в грудь своей бывшей жене. Трагедия разыгралась в их общем доме.

Особую жестокость преступлению придает то, что жертва являлась инвалидом первой группы и передвигалась в кресле-коляске. В силу болезни она была в беспомощном состоянии и не могла дать отпор агрессору.

От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия. Обвиняемый в содеянном признался.

В настоящее время уголовное дело направлено в Верховный суд Башкирии для рассмотрения.

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Автор: Семен Подгорный