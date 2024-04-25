В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии с тремя погибшими

12:01, 25 апр 2024

Вчера на 1312-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» произошло страшное ДТП, унесшее жизни трех человек.

43-летний житель Пензы, управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигался в сторону Уфы со стороны Самары. На встречной полосе ему повстречался грузовик FAW под управлением 64-летнего уфимца.

«Я ехал из Уфы в сторону Самары на своем FAW. Со встречной полосы вылетела легковушка, ее занесло на дорогу, и она вылетела на встречку. Я начал тормозить, пытался уйти вправо, но там отбойник — некуда было деваться. Вот так и произошло ДТП», — рассказывает водитель грузовика.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с фурой.

В результате ДТП водитель и два пассажира «Лады Ларгус» скончались на месте до приезда скорой помощи. На место происшествия прибыл Туймазинский межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов.

В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняются.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГИБДД по РБ