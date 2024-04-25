Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в скатившемся в овраг автомобиле нашли тела двух мужчин

В Башкирии в скатившемся в овраг автомобиле нашли тела двух мужчин

14:06, 25 апр 2024

Жители села Веселый в Иглинском районе Башкирии столкнулись с поистине леденящей душу картиной. В окрестном овраге, частично заполненном водой, они обнаружили автомобиль «ВАЗ-2115» с телами людей внутри.

По словам источника в экстренных службах, тела двух мужчин и собаки были найдены в салоне скатившейся в овраг машины. Любопытным фактом оказалось отсутствие каких-либо видимых повреждений на телах погибших и самом автомобиле, не имевшем даже царапин. Эта деталь исключила возможность дорожно-транспортного происшествия.

Предварительная версия трагедии указывает на несчастный случай. Наиболее вероятной причиной смерти называется удушье от выхлопных газов в замкнутом пространстве машины. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках доследственной проверки, начатой региональным следственным управлением.

В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии с тремя погибшими

Читайте также:

В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии с тремя погибшими
Автор: Алия Карачурина
Фото: Следком Башкирии
Теги: происшествия Иглинский район
Читайте также

В Удмуртии в автомобиле обнаружили тела двух жителей Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Удмуртии в автомобиле обнаружили тела двух жителей Башкирии
В Белорецком районе двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем
В Абзелиловском районе в палатке обнаружили тела двух жителей Магнитогорска
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе в палатке обнаружили тела двух жителей Магнитогорска
В Башкирии в воде обнаружили тела двух мужчин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в воде обнаружили тела двух мужчин


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok