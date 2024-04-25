В Башкирии в скатившемся в овраг автомобиле нашли тела двух мужчин
14:06, 25 апр 2024
Жители села Веселый в Иглинском районе Башкирии столкнулись с поистине леденящей душу картиной. В окрестном овраге, частично заполненном водой, они обнаружили автомобиль «ВАЗ-2115» с телами людей внутри.
По словам источника в экстренных службах, тела двух мужчин и собаки были найдены в салоне скатившейся в овраг машины. Любопытным фактом оказалось отсутствие каких-либо видимых повреждений на телах погибших и самом автомобиле, не имевшем даже царапин. Эта деталь исключила возможность дорожно-транспортного происшествия.
Предварительная версия трагедии указывает на несчастный случай. Наиболее вероятной причиной смерти называется удушье от выхлопных газов в замкнутом пространстве машины. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках доследственной проверки, начатой региональным следственным управлением.
Автор: Алия Карачурина
Фото: Следком Башкирии
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