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В Башкирии в машине оказавшейся в реке погибли двое мужчин

В Башкирии в машине оказавшейся в реке погибли двое мужчин

15:58, 25 апр 2024

В Башкирии в очередной раз произошла трагедия. 23 апреля в деревне Тошкурово автомобиль с двумя мужчинами в салоне упал в реку Быстрый Танып. Один из них погиб на месте, тело второго унесло течением, но его удалось найти и извлечь из воды.

По данным издания «Балтач таңнары», сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 23:00. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. Для извлечения автомобиля из реки потребовалась помощь трактора.

Внутри машины был обнаружен труп одного из мужчин. Тело второго, к сожалению, унесло течением реки. Спасателям, участвовавшим в поисковой операции, удалось найти его спустя некоторое время.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, что это уже не первый случай гибели людей в автомобиле. Ранее сообщалось о смерти двух мужчин и собаки в машине, упавшей в реку в Иглинском районе.

В Башкирии в скатившемся в овраг автомобиле нашли тела двух мужчин

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Автор: Семен Подгорный
Фото: издание «Балтач таңнары»
Теги: Балтачевский район происшествия
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