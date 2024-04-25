Житель Уфы жестоко убил отца и помогал родным его искать

22:08, 25 апр 2024

Тихий уфимский дворик стал ареной страшной семейной драмы. Обыденная ссора между отцом и сыном превратилась в кровавую расправу над 60-летним мужчиной.

2 октября прошлого года отец и сын приехали в гараж. Казалось бы, ничто не предвещало беды, но затем между родственниками вспыхнул конфликт. Причиной стали упреки отца в неумении сына распоряжаться финансами и наличии у него кредита с высокими процентами. Эти слова задели самолюбие 37-летнего мужчины.

В припадке ярости сын схватил нож и нанес множество ударов по телу своего родителя. Жестокое убийство было совершено с невероятной хладнокровностью. После содеянного злоумышленник запер гараж и сбежал, даже не пытаясь оказать помощь истекающему кровью отцу.

На следующий день, когда обеспокоенная жена и младший сын обнаружили страшную находку, убийца вернулся на место преступления. Он присоединился к поискам, выдавая себя за заботливого родственника. Однако вскоре мужчина сел в машину и покинул Уфу, пытаясь скрыться от правосудия.

Бегство не увенчалось успехом – преступника задержали сотрудники ГИБДД в Самарской области. Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ.