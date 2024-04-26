В Башкирии санавиация спасла попавших в ДТП двухмесячного ребенка и его маму

09:18, 26 апр 2024

Двухмесячный ребенок и его мама получили травмы в результате ДТП в Башкирии, но, к счастью, остались живы. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, происшествие случилось на одной из дорог республики.

Мать и дитя, находившиеся в салоне автомобиля, были пристегнуты ремнями безопасности. Однако это не уберегло их от травм: в результате столкновения они вылетели из машины. К месту происшествия оперативно прибыла бригада реанимации новорожденных детской санавиации РДКБ. Специалисты оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу Стерлитамака

В настоящее время медики проводят обследование женщины и ее ребенка. Состояние обоих пациентов оценивается как стабильное.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ