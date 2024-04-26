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Спал в обнимку с трупом: в Башкирии мужчина избивал женщину прямо во дворе дома — видео

Спал в обнимку с трупом: в Башкирии мужчина избивал женщину прямо во дворе дома — видео

19:04, 26 апр 2024

В ночь на 26 апреля в башкирском городе Салавате разыгралась леденящая душу драма, закончившаяся гибелью молодой женщины. Ссора между парой сожителей, разгоревшаяся на фоне употребления алкоголя, вышла из-под контроля и привела к чудовищным последствиям.

По тревожному сигналу очевидцев, на улицу Калинина были вызваны наряды полиции и следственная группа. Свидетели в ужасе наблюдали, как разъяренный мужчина с нецензурной бранью избивал свою спутницу, бросая ее на асфальт. Несчастная женщина умоляла прекратить издевательства, призналась, что смертельно боится.

В какой-то момент пара ненадолго скрылась из виду, но вскоре вернулась на прежнее место. Мужчина грубо тащил за волосы по земле полураздетую избитую жертву.

Вскоре в квартиру, где обитала пара приехали полицейские. Проникнуть в жилье удалось лишь с помощью спасателей. Открывшаяся взору сцена повергла всех в шок – задержанный обвиняемый обнимал бездыханное тело своей 39-летней сожительницы, ставшей жертвой жестоких побоев.

Ранее судимый 37-летний мужчина сразу сознался в содеянном. По его словам, все произошло на почве ссоры в ходе употребления спиртного. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, назначена судмедэкспертиза. По завершении расследования будет дана окончательная правовая оценка этого чудовищного преступления.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия убийство
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