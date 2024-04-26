В Уфе выжившая в аварии с пятью погибшими открыла глаза

19:13, 26 апр 2024

На днях случилась страшная авария на трассе Уфа — Оренбург: столкновение «КамАЗа» и легковушки «ВАЗ-2115» унесло жизни пятерых молодых людей. В аварии выжили двое. За жизнь 21-летней жительницы Уфимского района борются врачи.

Первые дни после аварии врачи оценивали ее состояние как критическое. Спустя неделю интенсивной терапии и реанимационных мероприятий девушка, наконец, открыла глаза. Однако медики по-прежнему описывают ее состояние как крайне тяжелое, а сама пациентка никак не реагирует на внешние раздражители.

В отличие от подруги, ее 21-летний парень, также пострадавший в инциденте, демонстрирует положительную динамику. После перевода в отделение нейрохирургии 22-й больницы Уфы, врачи отмечают улучшение его состояния.

По предварительным данным, причиной смертельной аварии стал разворот «КамАЗа» через сплошную линию под управлением 39-летнего жителя Уфимского района. Траектория поливомоечной машины пересеклась с движущимся ппутно «ВАЗом», которым управлял 22-летний водитель. Удар был настолько сильным, что мгновенно оборвал жизни молодого человека и четверых его пассажиров в возрасте от 18 до 22 лет.

Сейчас следствие продолжает устанавливать детали и причины трагедии. Жизнь девушки по-прежнему висит на волоске, а ее парень постепенно выздоравливает.

Читайте также: В Башкирии санавиация спасла попавших в ДТП двухмесячного ребенка и его маму

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГИБДД по РБ