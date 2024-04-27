Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Обманом забирал у пенсионерок деньги: в Уфе задержали предполагаемого мошенника

Обманом забирал у пенсионерок деньги: в Уфе задержали предполагаемого мошенника

14:33, 27 апр 2024

В столице Башкирии сотрудники правоохранительных органов провели успешную операцию по задержанию предполагаемого соучастника дерзких аферистов. 24-летний челябинец попался в западню стражей порядка прямо на железнодорожном вокзале, когда пытался скрыться из города.

Преступная деятельность мужчины была связана с обманом двух пожилых женщин путем использования распространенной схемы с телефонным вымогательством. Изначально доверчивым пенсионеркам звонили неизвестные лица, представляясь представителями власти. Они вводили старушек в заблуждение, сообщая о якобы случившемся ДТП с участием их родственников.

Под предлогом оплаты медицинской помощи пострадавшим или избежания уголовной ответственности для близких людей обманутые бабушки передавали немалые суммы денег курьеру злоумышленников. Общая сумма выманенных таким образом средств составила внушительные 470 тысяч рублей.

Сотрудники уфимского уголовного розыска смогли выйти на след главного фигуранта этого дела благодаря тщательному изучению записей камер видеонаблюдения. Преступника разоблачили и задержали при попытке бегства из Уфы на поезде.

В настоящее время в отношении арестованного челябинца возбуждены уголовные дела по серьезной статье о мошенничестве. Он содержится под стражей, а уфимские сыщики продолжают расследование данного инцидента с целью обнаружения и привлечения к ответственности главных организаторов этой циничной аферы.

Срочно удаляйте: Сбербанк обратился к россиянам с предупреждением

Читайте также:

Срочно удаляйте: Сбербанк обратился к россиянам с предупреждением
Автор: Семен Подгорный
Фото: УМВД по Уфе
Теги: Уфа происшествия мошенники
Читайте также

В Уфе задержали лжегазовиков обкрадывавших доверчивых пенсионеров
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали лжегазовиков обкрадывавших доверчивых пенсионеров
За сдачу экзамена преподаватель одного из колледжей Уфы вымогала у студентов деньги
Общество в Башкирии / Человек и закон в Башкирии
За сдачу экзамена преподаватель одного из колледжей Уфы вымогала у студентов деньги
В Сочи задержали мошенника представлявшегося в Уфе начальником ГИБДД Динаром Гильмутдиновым
Происшествия в Башкирии
В Сочи задержали мошенника представлявшегося в Уфе начальником ГИБДД Динаром Гильмутдиновым
В Башкирии лжесотрудницы пенсионного фонда обворовали пожилую женщину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии лжесотрудницы пенсионного фонда обворовали пожилую женщину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok