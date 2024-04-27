Обманом забирал у пенсионерок деньги: в Уфе задержали предполагаемого мошенника

14:33, 27 апр 2024

В столице Башкирии сотрудники правоохранительных органов провели успешную операцию по задержанию предполагаемого соучастника дерзких аферистов. 24-летний челябинец попался в западню стражей порядка прямо на железнодорожном вокзале, когда пытался скрыться из города.

Преступная деятельность мужчины была связана с обманом двух пожилых женщин путем использования распространенной схемы с телефонным вымогательством. Изначально доверчивым пенсионеркам звонили неизвестные лица, представляясь представителями власти. Они вводили старушек в заблуждение, сообщая о якобы случившемся ДТП с участием их родственников.

Под предлогом оплаты медицинской помощи пострадавшим или избежания уголовной ответственности для близких людей обманутые бабушки передавали немалые суммы денег курьеру злоумышленников. Общая сумма выманенных таким образом средств составила внушительные 470 тысяч рублей.

Сотрудники уфимского уголовного розыска смогли выйти на след главного фигуранта этого дела благодаря тщательному изучению записей камер видеонаблюдения. Преступника разоблачили и задержали при попытке бегства из Уфы на поезде.

В настоящее время в отношении арестованного челябинца возбуждены уголовные дела по серьезной статье о мошенничестве. Он содержится под стражей, а уфимские сыщики продолжают расследование данного инцидента с целью обнаружения и привлечения к ответственности главных организаторов этой циничной аферы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УМВД по Уфе