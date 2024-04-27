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В Уфе пропала 7-летняя школьница — она не вернулась из школы

В Уфе пропала 7-летняя школьница — она не вернулась из школы

15:24, 27 апр 2024

В Уфе объявили поиски 7-летней Амелии Хайруллиной. Девочка не вернулась домой после уроков, и ее местонахождение остается неизвестным.

Рост девочки составляет 122 сантиметра, телосложение среднее. У нее русые волосы и карие глаза. В момент исчезновения была одета в куртку красного цвета, синие джинсы и желтую шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Амелии Хайруллиной, просят незамедлительно сообщить по телефонам 112 или 8-937-3-102-112.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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