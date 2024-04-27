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В Башкирии в ДТП с Lada Granta разбилась насмерть жена водителя Lifan

В Башкирии в ДТП с Lada Granta разбилась насмерть жена водителя Lifan

21:22, 27 апр 2024

Трагический инцидент произошел сегодня днем на 56-м километре автомобильной трассы, связывающей населенные пункты Кушнаренково, Чекмагуш и Бакалы. Согласно предварительным сведениям, полученным от республиканского управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, причиной аварии стала попытка обгона.

По имеющейся информации, водитель легкового автомобиля китайского производителя Lifan предпринял маневр для опережения движущегося в попутном направлении отечественного автомобиля Lada Granta. Однако в процессе обгона произошло лобовое столкновение транспортных средств.

Последствия этого дорожного происшествия оказались трагическими. В результате удара «Лифан» вылетел с проезжей части и перевернулся. Супруга водителя китайской машины получила крайне тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. К сожалению, прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи уже ничем не могла помочь пострадавшей женщине.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции и других оперативных служб продолжают работу по установлению всех деталей и обстоятельств произошедшей автокатастрофы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чекмагушевский район происшествия аварии
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