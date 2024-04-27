Выяснились личности вахтовиков, погибших в ДТП с фурой в Башкирии

21:33, 27 апр 2024

Обыденная поездка на вахту обернулась чудовищной трагедией для троих мужчин из Пензы 24 апреля на федеральной трассе М-5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии.

Василий К., 43 года, Павел Ц., 46 лет, и Александр М., 31 год, погибли при лобовом столкновении их автомобиля LADA Largus с грузовиком FAW. Об этом печальном инциденте сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Жуткие кадры с места происшествия свидетельствуют о чудовищной силе удара. Легковушка буквально вмялась под колесами фуры, превратившись в груду искореженного металла. Спасателям пришлось применять специальное оборудование, чтобы извлечь тела погибших из смятого автомобиля.

Для родных и близких жертв трагедии это известие стало ударом, разрушившим мечты и планы. В этот день Павел Ц. праздновал серебряную свадьбу с супругой, которая также отмечала день рождения. Вместо радостных поздравлений ее ждали лишь соболезнования. По словам друзей, Павел был примерным семьянином, надежным другом и просто хорошим человеком.

У Александра М. остались жена и 2-летний сын. Василий К. имел дочь. Близкие до сих пор не могут смириться с таким жестоким ударом судьбы.

Госавтоинспекция и прокуратура ведут расследование обстоятельств смертельного ДТП. По одной из версий, водитель Largus решил совершить обгон, не убедившись в безопасности маневра. Водитель фуры FAW рассказал, что внезапно увидел вылетевший на встречку легковой автомобиль, после чего произошло неизбежное столкновение.

Однако местные жители считают, что виной всему мог стать крайне плохой участок дороги с огромными ямами и «трамплином», из-за которых транспортные средства может бросать на встречную полосу. Скорость и точные причины аварии предстоит установить следствию.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети