В Уфе разыскивающие пропавших подростков волонтеры рассказали о новой опасности

22:38, 27 апр 2024

В Уфе продолжаются активные поиски двух подростков, пропавших без вести почти месяц назад. Несмотря на все усилия, 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов до сих пор не найдены. Добровольцы отряда «ЛизаАлерт Башкортостан», рассказали об опасности, подстерегающей поисковиков.

Напомним, пропажа произошла в последние выходные марта. Павел и Дамир, увлекавшиеся спортивным туризмом в Детском центре «Меридиан», отправились на прогулку к детскому лагерю «Чайка» после успешного участия в соревнованиях. Однако домой мальчики так и не вернулись. Поиски силами родителей не дали результатов, и семьи были вынуждены обратиться за помощью к спасателям.

31 марта поступила первая важная зацепка — рюкзаки школьников были обнаружены неподалеку от 6-й пристани в лесу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения детей. Масштабная операция развернулась в полную силу.

Ситуация осложнилась с наступлением паводка — водолазам пришлось приостановить работу из-за таяния льдов. Однако поисковики не сдавались, расширяя группы наблюдения и прочесывая все новые районы вдоль русла реки.

В своем последнем обращении волонтеры «ЛизаАлерта» призвали неравнодушных граждан присоединиться к поискам, но предупредили об опасностях, таящихся в весеннем лесу. Из-за паводка добровольцам запрещено выходить в темное время суток. Кроме того, активизировались клещи, угрожающие здоровью людей. Поисковикам настоятельно рекомендовано использовать репелленты.

Между тем версии о судьбе мальчиков расходятся. Мать Дамира Гузель Адигамова уверена, что детей могли похитить. Однако инсайдерские источники склоняются к гипотезе о гибели в воде. На данный момент прошло уже 29 дней с момента трагического исчезновения школьников, но надежда найти их живыми не угасает.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети