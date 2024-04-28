В Башкирии 36-летний мужчина признался в убийстве сожительницы

12:15, 28 апр 2024

В ночь на 26 апреля в городе Салавате произошла кровавая трагедия, унесшая жизнь 39-летней женщины. Жертвой стала местная жительница, убитая собственным сожителем в припадке пьяной ярости.

Согласно официальным данным следствия, 36-летний мужчина открыто признал свою вину в совершенном преступлении. Очевидцы происшествия сообщили в правоохранительные органы о жестоком избиении женщины пьяным мужчиной во дворе дома на улице Калинина. Пара успела покинуть двор и зайти в арендованную квартиру, когда на место прибыли сотрудники полиции.

Войдя в квартиру, стражи порядка обнаружили тело женщины с многочисленными травмами головы, шеи и туловища, а также следы ожесточенной борьбы. Злоумышленник, нанесший роковые удары руками и ногами, был задержан на месте преступления в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент следствие проводит первоначальные процессуальные действия по делу. Обвиняемый, ранее судимый 36-летний житель Салавата, содержится под стражей.

Автор: Семен Подгорный