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В Башкирии 36-летний мужчина признался в убийстве сожительницы

В Башкирии 36-летний мужчина признался в убийстве сожительницы

12:15, 28 апр 2024

В ночь на 26 апреля в городе Салавате произошла кровавая трагедия, унесшая жизнь 39-летней женщины. Жертвой стала местная жительница, убитая собственным сожителем в припадке пьяной ярости.

Согласно официальным данным следствия, 36-летний мужчина открыто признал свою вину в совершенном преступлении. Очевидцы происшествия сообщили в правоохранительные органы о жестоком избиении женщины пьяным мужчиной во дворе дома на улице Калинина. Пара успела покинуть двор и зайти в арендованную квартиру, когда на место прибыли сотрудники полиции.

Войдя в квартиру, стражи порядка обнаружили тело женщины с многочисленными травмами головы, шеи и туловища, а также следы ожесточенной борьбы. Злоумышленник, нанесший роковые удары руками и ногами, был задержан на месте преступления в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент следствие проводит первоначальные процессуальные действия по делу. Обвиняемый, ранее судимый 36-летний житель Салавата, содержится под стражей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия убийство
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