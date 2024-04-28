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Двое взрослых и двое детей погибли в аварии в Башкирии

Двое взрослых и двое детей погибли в аварии в Башкирии

19:28, 28 апр 2024

В воскресенье, 28 апреля, на 347-м километре трассы в направлении Магнитогорск – Ира произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека.

Столкновение между ВАЗ 2110 и Chevrolet Lanos произошло около 16:00 часов. В результате удара трое пассажиров иномарки – девушка и двое детей 2021 и 2023 годов рождения – погибли на месте. Водитель Chevrolet был доставлен в больницу с травмами.

В отечественном автомобиле также не обошлось без жертв: один пассажир погиб, а водитель и двое других пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель ВАЗ 2110, выехавший на встречную полосу движения.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Прокуратура взяла под контроль ход расследования и установление точных обстоятельств трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия аварии
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