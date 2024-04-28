Турист из Перми погиб во время сплава в Башкирии
19:49, 28 апр 2024
Накануне вечером в селе Искушта Белорецкого района Башкирии произошел несчастный случай. Группа из 14 человек сплавлялась по реке Лемеза, когда один из туристов, находившийся на 4-местном катамаране, не удержался и упал в воду.
Друзья и попутчики мужчины, ставшие свидетелями происшествия, вытащили его на берег. Они предпринимали попытки реанимировать пострадавшего, но, к сожалению, их усилия оказались тщетными. Спасти 56-летнего жителя Перми не удалось.
Как стало известно позже, группа туристов не была официально зарегистрирована. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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