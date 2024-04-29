В Башкирии в страшном ДТП пострадали 6 человек - видео

13:35, 29 апр 2024

Серьезная авария произошла сегодня утром на автодороге Уфа-Охлебинино в Иглинском районе Башкирии. Volkswagen Passat, выехав за пределы проезжей части, опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали шесть человек.

Инцидент случился около 6 часов утра на первом километре трассы. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, что привело к опрокидыванию.

В результате ДТП водитель и пять его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Выясняются обстоятельства и причины аварии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео

Видео: ГИБДД по РБ