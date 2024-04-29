Пропавших в Уфе двух подростков не могут найти уже месяц

20:43, 29 апр 2024

Уже больше месяца продолжаются поиски двух школьников из Уфы — 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. 30 марта ребята отправились на прогулку к оздоровительному лагерю «Чайка» и бесследно исчезли.

С тех пор их ищут сотни людей: спасатели, сотрудники полиции, волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Прочесаны километры лесной территории, обследовано русло реки Белой, где были найдены рюкзаки пропавших. Но, к сожалению, следов мальчиков пока обнаружить не удалось.

В ходе 31-го дня поисков спасатели на катере осмотрели 17 километров береговой линии в надежде обнаружить какие-либо зацепки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы