Пропавших в Уфе двух подростков не могут найти уже месяц
20:43, 29 апр 2024
Уже больше месяца продолжаются поиски двух школьников из Уфы — 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. 30 марта ребята отправились на прогулку к оздоровительному лагерю «Чайка» и бесследно исчезли.
С тех пор их ищут сотни людей: спасатели, сотрудники полиции, волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Прочесаны километры лесной территории, обследовано русло реки Белой, где были найдены рюкзаки пропавших. Но, к сожалению, следов мальчиков пока обнаружить не удалось.
В ходе 31-го дня поисков спасатели на катере осмотрели 17 километров береговой линии в надежде обнаружить какие-либо зацепки.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе 18 дней ведутся поиски пропавших детей
Происшествия в Башкирии
В Уфе подвели итоги 16-го дня поисков двух пропавших мальчиков
Происшествия в Башкирии
Спасатели рассказали, как продвигаются поиски пропавших в Уфе мальчиков
Происшествия в Башкирии
Спасатели подвели итоги 10 дня поисков пропавших в Уфе подростков