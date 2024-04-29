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Троих человек спасли из огня в многоэтажке Уфы, еще 32 жителя были эвакуированы

Троих человек спасли из огня в многоэтажке Уфы, еще 32 жителя были эвакуированы

22:30, 29 апр 2024

Накануне вечером в Уфе на улице Дагестанской вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, огонь вспыхнул на кухне в квартире на шестом этаже.

Благодаря оперативным действиям спасателей, из горящей квартиры были спасены три человека, один из которых - ребенок. Еще 32 жильца дома были эвакуированы.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи.

К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, устанавливая все обстоятельства случившегося.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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