Троих человек спасли из огня в многоэтажке Уфы, еще 32 жителя были эвакуированы
22:30, 29 апр 2024
Накануне вечером в Уфе на улице Дагестанской вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, огонь вспыхнул на кухне в квартире на шестом этаже.
Благодаря оперативным действиям спасателей, из горящей квартиры были спасены три человека, один из которых - ребенок. Еще 32 жильца дома были эвакуированы.
По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи.
К счастью, никто из людей не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, устанавливая все обстоятельства случившегося.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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