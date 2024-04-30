В Уфе в жутком пожаре погиб пожилой мужчина

16:23, 30 апр 2024

Утром 30 апреля в Уфе произошел трагический пожар, унесший жизнь 88-летнего пенсионера. ЧП случилось в жилом доме на переулке Икском в Ленинском районе города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, на место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты МЧС России, а также другие экстренные службы.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что огнем охвачен двухэтажный жилой дом. Пламя охватило жилую комнату и коридор на втором этаже.

В ходе тушения пожара, к сожалению, было обнаружено тело погибшего 88-летнего мужчины.

В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель МЧС России, а также следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ