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В Уфе в жутком пожаре погиб пожилой мужчина

В Уфе в жутком пожаре погиб пожилой мужчина

16:23, 30 апр 2024

Утром 30 апреля в Уфе произошел трагический пожар, унесший жизнь 88-летнего пенсионера. ЧП случилось в жилом доме на переулке Икском в Ленинском районе города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, на место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты МЧС России, а также другие экстренные службы.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что огнем охвачен двухэтажный жилой дом. Пламя охватило жилую комнату и коридор на втором этаже.

В ходе тушения пожара, к сожалению, было обнаружено тело погибшего 88-летнего мужчины.

В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель МЧС России, а также следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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