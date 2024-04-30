В Башкирии подростки на велосипедах потушили Вечный огонь
16:43, 30 апр 2024
В парке Победы города Стерлитамака произошел инцидент, вызвавший волну негодования среди местных жителей. Два юных велосипедиста совершили акт вандализма, пренебрегая уважением к памятнику и осквернив Вечный огонь – символ памяти о подвиге защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.
По свидетельствам очевидцев, накануне вечером два школьника на велосипедах остановились у мемориала. Не проявив должного уважения, один из подростков совершил непристойный поступок, потушив пламя Вечного огня. Когда от мемориала повалил дым, юные хулиганы поспешно скрылись с места происшествия.
Люди, ставшие свидетелями акта вандализма, попытались преследовать нарушителей, но те успешно скрылись на велосипедах. На вид им было 8-9 лет.
В правоохранительных органах Башкирии уже зарегистрировано сообщение о данном инциденте. Ведется розыск причастных к осквернению Вечного огня.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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