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В Башкирии подростки на велосипедах потушили Вечный огонь

В Башкирии подростки на велосипедах потушили Вечный огонь

16:43, 30 апр 2024

В парке Победы города Стерлитамака произошел инцидент, вызвавший волну негодования среди местных жителей. Два юных велосипедиста совершили акт вандализма, пренебрегая уважением к памятнику и осквернив Вечный огонь – символ памяти о подвиге защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.

По свидетельствам очевидцев, накануне вечером два школьника на велосипедах остановились у мемориала. Не проявив должного уважения, один из подростков совершил непристойный поступок, потушив пламя Вечного огня. Когда от мемориала повалил дым, юные хулиганы поспешно скрылись с места происшествия.

Люди, ставшие свидетелями акта вандализма, попытались преследовать нарушителей, но те успешно скрылись на велосипедах. На вид им было 8-9 лет.

В правоохранительных органах Башкирии уже зарегистрировано сообщение о данном инциденте. Ведется розыск причастных к осквернению Вечного огня.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамак происшествия вандализм
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