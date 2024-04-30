В Башкирии в палатке обнаружили труп туриста

19:58, 30 апр 2024

30 апреля в Башкирии, во время сплава по реке Большой Инзер, в палатке было обнаружено бездыханное тело 39-летнего мужчины.

По предварительной версии, трагедия произошла ночью: турист, скорее всего, включил обогреватель, чтобы согреться, но не позаботился о вентиляции, что привело к отравлению угарным газом.

Погибший, родом из Магнитогорска, являлся участником незарегистрированной туристической группы. Инцидент произошел вблизи реки Сарышта.

Из-за отсутствия дорог в данной местности эвакуация тела наземным транспортом была невозможна. Спасатели приняли решение доставить его к ближайшему месту, где можно было оказать помощь, на катамаране.

В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые следственные мероприятия, направленные на то, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС России по РБ