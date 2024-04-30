УГЗ обследовало 36 километров реки Белой в поисках пропавших мальчиков

20:10, 30 апр 2024

Поиски двух подростков из Уфы, пропавших без вести в конце марта, продолжаются уже больше месяца. Павел Паличев, 13 лет, и Дамир Адигамов, 14 лет, бесследно исчезли 30 марта в районе оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева. С тех пор спасатели, волонтеры и родственники неустанно прочесывают окрестности в попытке найти хоть какой-нибудь след мальчиков.

Первоначальные зацепки были обнаружены в начале апреля. В лесу около шестой пристани были найдены рюкзаки подростков. Чуть позже, в 500 метрах ниже по течению реки Белой, всплыл сапог одного из них. Однако с тех пор никаких новых улик, которые могли бы пролить свет на их местонахождение, обнаружено не было.

Несмотря на отсутствие новых находок, поиски продолжаются в полную силу. Представители Управления гражданской защиты Уфы регулярно патрулируют акваторию и берега Белой на катерах. Сегодня они обследовали 36 километров реки и прибрежной полосы.

Кроме профессиональных спасателей, в операции активно участвуют волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Они организовывают общие сборы добровольцев для тщательного осмотра береговой линии. Штаб волонтеров располагается на проспекте Октября, 31. Поиски ведутся ежедневно с 10 утра до половины пятого вечера.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: УГЗ Уфы