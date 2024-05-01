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Пожар в Башкирии унес жизнь четырехлетнего ребенка

Пожар в Башкирии унес жизнь четырехлетнего ребенка

11:40, 01 май 2024

В ночь на 1 мая в башкирском селе Михайловка Дуванского района произошла страшная трагедия. Вспыхнувший пожар в жилом доме стал смертельной ловушкой для одного из детей многодетной семьи.

Сигнал о возгорании поступил спасателям около 5 часов утра. По прибытии на место пожарные увидели, что языки пламени охватили не только бревенчатый дом, но и расположенные рядом хозяйственные постройки и автомобиль.

В доме проживала семья с пятью детьми в возрасте от 2 до 12 лет. В пожаре погиб самый младший - мальчик 2020 года рождения. Его тело было обнаружено на кухне при разборе завалов.

Отчаянно пытаясь спасти своих детей из огненной ловушки, 38-летний глава семьи получил серьезные ожоги и был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Один из старших сыновей, 12-летний мальчик, во время эвакуации получил резаные раны и также был госпитализирован.

Несмотря на усилия пожарных, к 7 часам утра огонь успел причинить серьезный ущерб, охватив площадь более 120 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось лишь спустя несколько часов после вызова.

Для выяснения причин трагедии в населенный пункт была направлена оперативная группа МЧС под руководством Марата Латыпова. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Дуванский район происшествия пожар
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