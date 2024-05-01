Прохожего зарезали из-за замечания в Уфе
12:12, 01 май 2024
Утром 30 апреля 34-летний Александр Ефимов вышел во двор дома и увидел, что хулиганы громят автомобиль его соседа. Сам сосед в это время находился в машине. Он был должен крупную сумму денег приехавшим угрожать ему людям.
Александр попытался помочь соседу, завязалась драка. Один из преступников погнался за соседом и воткнул ему нож в бедро. Мужчина умер на месте. Преступники попытались скрыться, но их задержали.
Уголовное дело возбуждено лишь в отношении Александра Ш. — именно он убил мужчину. Его «товарищи» проходят по этому делу свидетелями.
Автор: Семен Подгорный
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