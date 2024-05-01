Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Прохожего зарезали из-за замечания в Уфе

Прохожего зарезали из-за замечания в Уфе

12:12, 01 май 2024

Утром 30 апреля 34-летний Александр Ефимов вышел во двор дома и увидел, что хулиганы громят автомобиль его соседа. Сам сосед в это время находился в машине. Он был должен крупную сумму денег приехавшим угрожать ему людям.

Александр попытался помочь соседу, завязалась драка. Один из преступников погнался за соседом и воткнул ему нож в бедро. Мужчина умер на месте. Преступники попытались скрыться, но их задержали.

Уголовное дело возбуждено лишь в отношении Александра Ш. — именно он убил мужчину. Его «товарищи» проходят по этому делу свидетелями.

В Башкирии 36-летний мужчина признался в убийстве сожительницы

Читайте также:

В Башкирии 36-летний мужчина признался в убийстве сожительницы
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия убийство
Читайте также

В Давлекановском районе инспектор ДПС задержал грабителя
Происшествия в Башкирии
В Давлекановском районе инспектор ДПС задержал грабителя
Житель Учалинского района воткнул нож в грудь односельчанину
Происшествия в Башкирии
Житель Учалинского района воткнул нож в грудь односельчанину
Пьяный житель Октябрьского попытался угнать автомобиль такси
Происшествия в Башкирии
Пьяный житель Октябрьского попытался угнать автомобиль такси
12 ножевых ранений: в Башкирии мужчина жестоко убил соседа
Происшествия в Башкирии
12 ножевых ранений: в Башкирии мужчина жестоко убил соседа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok