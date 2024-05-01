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В Башкирии ураган снес крышу местной школы - видео

В Башкирии ураган снес крышу местной школы - видео

16:36, 01 май 2024

Стихия разгулялась не на шутку в отдаленных уголках Башкирии. Яростный ураган обрушился на небольшую деревню Узбяково Гафурийского района. Очевидцы зафиксировали масштабы разрушений, публикуя в социальных сетях шокирующие фотоотчеты последствий непогоды. Однако наиболее пострадавшим объектом стала местная школа, ураганным ветром которой снесло крышу.

Местные жители сообщили, что вначале конструкция крыши лишь содрогалась, но вскоре ураган вырвал огромный фрагмент, разметав по сторонам бесформенные обломки. Обрушившаяся часть крыши рухнула прямо перед главным входом, частично повредив забор на территории школьного двора.

По сведениям местных жителей, пострадавшее здание является основной общеобразовательной школой деревни Узбяково. Несмотря на многочисленные попытки связаться с администрацией школы и главой сельсовета, на звонки никто не ответил, вероятно, из-за выходных дней.

Из-за ураганного ветра в Башкирии госпитализирована женщина, повреждены крыши домов

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Автор: Семен Подгорный
Фото: «ПОДСЛУШАНО ЗИЛИМ-КАРАН» / vk.com
Теги: Гафурийский район происшествия ураган
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