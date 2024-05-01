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В Уфе завершился 33 день поисков двух пропавших подростков

В Уфе завершился 33 день поисков двух пропавших подростков

19:49, 01 май 2024

Вот уже больше месяца не прекращаются усилия по поиску двух несовершеннолетних жителей города — 13-летнего Павла Паличева и его 14-летнего товарища Дамира Адигамова.

Согласно сообщениям экстренных служб, трагические события развернулись 30 марта текущего года. В тот злополучный день мальчики отправились на прогулку вблизи оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева. Однако после определенного времени связь с юными путешественниками оборвалась, вызвав тревогу у их близких. Не дождавшись возвращения сыновей, обеспокоенные родители обратились за помощью в правоохранительные органы.

В ходе начавшихся поисковых мероприятий удалось обнаружить рюкзаки пропавших ребят в лесном массиве невдалеке от шестого причала. Позднее, 2 апреля, поисковики наткнулись на сапог одного из подростков, плывущий по течению реки Белой в 500 метрах ниже места первой находки.

По сей день поиски продолжаются. Спасатели Управления гражданской защиты Уфы методично прочесывают акваторию и береговую линию Белой, задействуя катера и другие плавсредства. Только в минувшую субботу ими было обследовано 44 километра водной глади и прибрежных территорий.

Наряду с профессионалами свой бесценный вклад в поиски вносят неравнодушные волонтеры отряда «ЛизаАлерт». 29 и 30 апреля они организовывали массовый сбор добровольцев для проведения полномасштабных рейдов по поиску следов пропавших юношей.

УГЗ обследовало 36 километров реки Белой в поисках пропавших мальчиков

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УГЗ обследовало 36 километров реки Белой в поисках пропавших мальчиков
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия поиск
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