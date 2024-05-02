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В Уфе погибла женщина, пострадавшая в ДТП с четырьмя автомобилями

В Уфе погибла женщина, пострадавшая в ДТП с четырьмя автомобилями

09:10, 02 май 2024

В разгар праздничных выходных, на одном из оживленных перекрестков Уфы произошла смертельная авария, унесшая жизнь пожилой автоледи. Страшная сцена разыгралась около полудня возле ипподрома "Акбузат", на пересечении улиц Менделеева и Лесотехникума.

По данным ГИБДД Башкирии, в эпицентре трагедии оказались сразу четыре автомобиля: отечественная Lada Granta, немецкий Volkswagen, французский внедорожник Renault Duster и японская Toyota Corolla. В результате сильнейшего столкновения одна из машин, Lada Granta, совершила кувырок через крышу и приземлилась на проезжей части.

За рулем "Гранты" находилась 65-летняя женщина. От полученных в аварии травм она, к несчастью, скончалась на месте происшествия при оказании медицинской помощи. Ее пассажир был срочно госпитализирован - степень его травм в настоящее время уточняется.

На место были вызваны экипажи ГИБДД, скорой помощи и других оперативных служб. Обстоятельства и причины страшного инцидента выясняются следователями и дорожными инспекторами. Очевидцы ДТП опрашиваются, записи с камер видеонаблюдения изучаются.

В Башкирии в страшном ДТП пострадали 6 человек - видео

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия аварии
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