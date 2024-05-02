Выжившего в аварии с 5 погибшими на въезде в Уфу выписали из больницы

16:34, 02 май 2024

Сегодня из больницы выписали 21-летнего Алексея А., одного из двух выживших в страшной аварии на въезде в Уфу, унесшей жизни пяти человек. Как сообщает Минздрав Башкирии, состояние его здоровья стабилизировалось, и он может продолжить восстановление дома.

Напомним, трагедия произошла 19 апреля на Оренбургском тракте. Легковой автомобиль ВАЗ-2115, в котором ехали молодые люди, на скорости столкнулся с поливочным КАМАЗом, выполнявшим маневр. От удара легковушка получила серьезные повреждения, шансов выжить у находившихся в ней людей было немного.

В результате аварии на месте погибли пять человек: водитель ВАЗа и его три пассажира — 22-летний парень, 20-летняя девушка и 18-летняя девушка. Еще один пассажир — 21-летняя Регина Р. — получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию, где борется за жизнь.

Алексей А., сидевший на переднем пассажирском сиденье, также получил серьезные травмы, но его состояние было менее критичным. После первичной стабилизации в приемном отделении он был переведен в отделение нейрохирургии, где прошел курс лечения.

«Сегодня Алексей выписан из больницы», — сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии. «Его состояние по-прежнему требует внимания, но он может продолжать восстановление в амбулаторных условиях».

Известно, что Алексей и Регина — пара. В момент аварии они возвращались домой после встречи с друзьями.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети