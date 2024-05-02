Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Выжившего в аварии с 5 погибшими на въезде в Уфу выписали из больницы

Выжившего в аварии с 5 погибшими на въезде в Уфу выписали из больницы

16:34, 02 май 2024

Сегодня из больницы выписали 21-летнего Алексея А., одного из двух выживших в страшной аварии на въезде в Уфу, унесшей жизни пяти человек. Как сообщает Минздрав Башкирии, состояние его здоровья стабилизировалось, и он может продолжить восстановление дома.

Напомним, трагедия произошла 19 апреля на Оренбургском тракте. Легковой автомобиль ВАЗ-2115, в котором ехали молодые люди, на скорости столкнулся с поливочным КАМАЗом, выполнявшим маневр. От удара легковушка получила серьезные повреждения, шансов выжить у находившихся в ней людей было немного.

В результате аварии на месте погибли пять человек: водитель ВАЗа и его три пассажира — 22-летний парень, 20-летняя девушка и 18-летняя девушка. Еще один пассажир — 21-летняя Регина Р. — получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию, где борется за жизнь.

Алексей А., сидевший на переднем пассажирском сиденье, также получил серьезные травмы, но его состояние было менее критичным. После первичной стабилизации в приемном отделении он был переведен в отделение нейрохирургии, где прошел курс лечения.

«Сегодня Алексей выписан из больницы», — сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии. «Его состояние по-прежнему требует внимания, но он может продолжать восстановление в амбулаторных условиях».

Известно, что Алексей и Регина — пара. В момент аварии они возвращались домой после встречи с друзьями.

Через 2 месяца обеим исполнилось бы по 19 лет: стали известны личности еще 2 жертв смертельной аварии на въезде в Уфу

Читайте также:

Через 2 месяца обеим исполнилось бы по 19 лет: стали известны личности еще 2 жертв смертельной аварии на въезде в Уфу
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия аварии
Читайте также

Через 2 месяца обеим исполнилось бы по 19 лет: стали известны личности еще 2 жертв смертельной аварии на въезде в Уфу
Происшествия в Башкирии
Через 2 месяца обеим исполнилось бы по 19 лет: стали известны личности еще 2 жертв смертельной аварии на въезде в Уфу
Выжившими в аварии с поливочным КАМАЗом оказалась пара возлюбленных
Происшествия в Башкирии
Выжившими в аварии с поливочным КАМАЗом оказалась пара возлюбленных
На въезде в Уфу легковая столкнулась с поливальным КАМАЗом: 5 человек погибли и 2 пострадали
Происшествия в Башкирии
На въезде в Уфу легковая столкнулась с поливальным КАМАЗом: 5 человек погибли и 2 пострадали
В Башкирии скончалась еще одна жертва автобусной аварии в Салаватском районе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии скончалась еще одна жертва автобусной аварии в Салаватском районе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok