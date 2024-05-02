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В Уфе в микрорайоне Нижегородка горят частные дома - видео

В Уфе в микрорайоне Нижегородка горят частные дома - видео

16:55, 02 май 2024

Сегодня в микрорайоне Нижегородка на улице Белорецкая вспыхнул крупный пожар, охвативший частный дом и распространившийся на соседние хозяйственные постройки.

Сигнал о возгорании поступил в службы спасения несколько часов назад. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которым противостоит стихия на площади 500 квадратных метров.

В настоящее время пожар локализован, но борьба с огнем продолжается. На месте ЧП задействованы 22 единицы спецтехники и 61 спасатель.

По предварительным данным, информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Причины возгорания пока остаются неизвестными. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: БашДТП / T.me
Теги: Уфа происшествия пожар
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