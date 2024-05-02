В Уфе завершился 34 день поисков двух пропавших подростков

21:36, 02 май 2024

В Уфе продолжаются поиски двух пропавших подростков. Павел Паличев, 13 лет, и Дамир Адигамов, 14 лет, словно растворились без следа. Их пропажа уже на протяжении месяца будоражит умы местных жителей и стала одной из самых обсуждаемых тем в регионе.

Павел и Дамир были неразлучными друзьями, разделявшими страсть к спортивному туризму. В начале марта ребята с блеском выступили на соревнованиях «Туристская лыжня — 2024», завоевав первое место. Казалось, их ждет большое будущее в этом виде спорта. Однако 30 марта все изменилось.

В тот злополучный день парни, как обычно, отправились на тренировку в Детский центр «Меридиан». Однако после занятий они решили прогуляться до расположенного неподалеку лагеря «Чайка». С тех пор о них ничего не известно.

Встревоженные родители первым делом попытались обнаружить сыновей самостоятельно. Но когда все попытки оказались тщетными, были вынуждены обратиться за помощью к спасателям и правоохранителям. 31 марта последовала первая зацепка — рюкзаки ребят были найдены в лесу возле шестой пристани на реке Белой. Было возбуждено уголовное дело.

На поиски были брошены значительные силы, но таяние льда и ледоход на реке серьезно осложняли работу водолазов. Тем не менее, операция не прекращалась ни на минуту — количество наблюдательных пунктов было увеличено для прочесывания расширенного участка по течению Белой.

«Сегодня спасатели Управления гражданской защиты Уфы на катере обследовали 44 км акватории и береговой линии,» — сообщили в ведомстве.

В то время как официальные лица ограничиваются лаконичными комментариями, в народе активно ходят слухи. Гузель Адигамова, мать одного из пропавших, категорически не верит в версию несчастного случая и убеждена, что ее сына и его друга похитили. Другие предполагают, что мальчики, вероятнее всего, утонули.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы