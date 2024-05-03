Житель Уфы заступился за соседа и погиб, не дождавшись помощи

10:27, 03 май 2024

Ранним утром 30 апреля в Уфе в одном из дворов Инорса произошло ЧП. Группа молодых людей решила разобраться с должником. Вмешательство неравнодушного соседа обернулось фатальными последствиями.

Инцидент произошел на улице Транспортной. Около пяти человек подъехали к дому на нескольких машинах с целью найти должника. Не желая вести переговоры, они принялись громить припаркованный Ford Focus, прокалывая шины и разбивая стекла. Происходящее привлекло внимание 34-летнего местного жителя Александра.

Движимый соседской солидарностью, мужчина решил вмешаться и сделать замечание хулиганам. Однако его попытка утихомирить конфликт лишь подлила масла в огонь. Завязалась потасовка, в ходе которой Александр отправил одного из нападавших в нокаут. Это окончательно вывело из себя самого младшего участника компании — 19-летнего Александра, которого для удобства будем называть Сашей.

В приступе гнева Саша нанес удар Александру, но тот устоял на ногах. В этот критический момент к месту происшествия подъехал еще один автомобиль. Предположительно, именно из этой машины Саша взял нож. Увидев холодное оружие, Александр предпринял попытку к бегству, но был настигнут разъяренным преследователем.

В итоге злоумышленник настиг Александра и нанес ему несколько ножевых ранений в бедро. Истекающий кровью мужчина рухнул на асфальт, а нападавшие поспешно ретировались. Вскоре после инцидента полиция задержала всех участников конфликта для допросов. Главным фигурантом стал 19-летний Саша.

«Даже звери так себя не ведут», — с горечью констатировала сестра погибшего Ольга. По ее словам, Александр был исключительно отзывчивым и добрым человеком, который всегда спешил на помощь окружающим, не раздумывая. Трагическое стечение обстоятельств привело к тому, что он около часа истекал кровью без медицинской помощи.

Следственный комитет Башкирии возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Однако, как выяснилось, для молодого человека это далеко не первое столкновение с законом. В марте прошлого года он уже был осужден за нанесение телесных повреждений несовершеннолетнему в одном из торговых центров Уфы.

Жители Инорса скорбят об ушедшем добряке. На месте трагедии стихийно образовался мемориал с цветами и свечами. В социальных сетях близкие и знакомые погибшего вспоминают его добрым словом, подчеркивая редкую в наши дни отзывчивость и готовность прийти на выручку ближнему.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети