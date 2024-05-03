В Башкирии 50-килограммовый мешок упал на грузчика сахарного завода

11:36, 03 май 2024

В прошедшую субботу, 27 апреля, на территории Чишминского сахарного завода произошел несчастный случай. 30-летний грузчик готовой продукции получил серьезную травму позвоночника при исполнении своих служебных обязанностей. Причиной несчастного случая стало падение 50-килограммового мешка с сахаром на спину работника во время подготовки к погрузке в железнодорожные вагоны.

В тот злополучный день грузчик занимался разборкой штабеля, готовясь к предстоящей отгрузке партии сахара. Во время этого процесса один из массивных мешков внезапно сорвался с высоты и с силой обрушился на спину несчастного мужчины. Коллеги незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

На данный момент Государственная инспекция труда Республики Башкортостан инициировала расследование обстоятельств и причин произошедшего. Ревизионная комиссия намерена тщательно изучить ситуацию, выяснить, были ли соблюдены все необходимые требования безопасности на рабочем месте и определить степень ответственности работодателя.

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Автор: Семен Подгорный