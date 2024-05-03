В Башкирии спасатели помогли упавшему с 5-метрового склона мужчине

14:29, 03 май 2024

В минувшую ночь в Белорецком городском парке "Шагни за горизонт" произошел несчастный случай. Местный житель по неосторожности провалился в 5-метровый овраг и оказался не в силах самостоятельно выбраться.

К счастью рядом находились другие посетители парка, которые незамедлительно вызвали помощь. На место происшествия оперативно прибыли спасатели госкомитета РБ по ЧС.

Операция по спасению не заняла много времени. Используя альпинистское снаряжение и ковшовые носилки, спасатели аккуратно извлекли пострадавшего из глубокого оврага и передали его в руки медиков.

Подробности происшествия, а также причины падения мужчины в овраг, не разглашаются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Институт развития городов