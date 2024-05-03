В Башкирии женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного знакомого

14:56, 03 май 2024

В Салавате 37-летний мужчина готовится предстать перед судом за серию угроз убийством и причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой.

История началась в ноябре прошлого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ревнивец учинил скандал со своей знакомой. Словесная перепалка быстро переросла в физическую расправу: мужчина избил женщину, а затем, схватив кухонный нож, стал угрожать ей убийством. Испугавшись за свою жизнь, жертва выбежала из квартиры и обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Казалось бы, на этом кошмар мог закончиться. Однако спустя полтора месяца мужчина, осознав содеянное, решил загладить свою вину. Он приехал к знакомой, попросил прощения и уговорил ее поехать с ним домой.

Спустя несколько дней сценарий повторился. Под воздействием алкоголя мужчина вновь впал в приступ ревности. Очередной конфликт обернулся для его знакомой не только побоями, но и увечьями: в ходе ссоры она выпала из окна и получила перелом ног. По данному факту в отношении жителя Салавата было возбуждено еще одно уголовное дело.

На этот раз мужчина свою вину отрицать не стал. Однако поспешил заверить следствие, что убивать никого не хотел, а лишь замахнулся ножом, чтобы припугнуть.

В настоящее время расследование завершено, обвинительный акт утвержден прокурором. Судье предстоит разобраться в этой непростой истории и вынести справедливый приговор.

Автор: Семен Подгорный