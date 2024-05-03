Эксперты назвали причину смерти 36-летней мамы из Башкирии после операции в Ишимбайской больнице

22:38, 03 май 2024

В одной из клиник Ишимбая разгорается скандал после гибели молодой пациентки. Лилия Гимранова скончалась спустя несколько дней после казалось бы рутинной операции. Родственники погибшей настаивают на врачебной ошибке и пытаются разобраться в причинах трагедии.

Роковая операция произошла 27 февраля в Центральной больнице Ишимбая. 36-летней Лилии Гимрановой провели операцию по удалению внематочной беременности. По свидетельствам близких, сразу после хирургического вмешательства пациентка пожаловалась на нехватку воздуха - тревожный симптом, на который врачи не обратили должного внимания.

Через пару дней, 29 февраля, состояние Гимрановой резко ухудшилось. Она успела попрощаться с сыном и матерью по телефону. В ту же ночь женщина скончалась при невыясненных обстоятельствах.

Родные обвинили врачей в халатности и потребовали независимой экспертизы. Судмедэксперты из Уфы провели вскрытие и обнаружили фатальные осложнения - тромбоэмболию легочной артерии и флеботромбоз (закупорку глубоких вен нижних конечностей тромбами). Эти смертельно опасные состояния, видимо, не были своевременно диагностированы медиками.

В организме Гимрановой обнаружены следы сильных обезболивающих препаратов, но не алкоголя. Визуальных признаков варикоза, который мог спровоцировать тромбоз, врачи при поступлении пациентки не зафиксировали.

Сестра погибшей Оксана написала гневное открытое письмо, обвинив врачей в преступной халатности. Хирург, оперировавшая Лилию, в ответ пригрозила уголовным делом о клевете. В Минздраве призвали дождаться официальных выводов экспертизы.

Родственники намерены биться до конца за расследование обстоятельств смерти. Правоохранительные органы пока не дали оценку произошедшему. Но очевидно, что смерть молодой женщины после, казалось бы, рядовой операции требует самого пристального внимания следователей.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Оксана Хайдарова, Ишимбайская ЦРБ / Vk.com