В Белорецком районе Башкирии грузовик насмерть задавил ребенка
22:49, 03 май 2024
Накануне в Белорецком районе Башкирии произошло трагическое событие, унесшее жизнь 6-летнего мальчика. Ребенок, катавшийся на велосипеде по обочине дороги, попал под колеса грузового автомобиля КАМАЗ.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел около 14:00 на улице Матросова в селе Тирлянский. Мальчик, вместе с друзьями, двигался на велосипеде по обочине дороги, когда рядом проезжал груженый лесом КАМАЗ.
По версии правоохранителей, по неустановленным пока причинам, ребенок не справился с управлением велосипедом и оказался под задними колесами грузовика. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГИБДД по РБ
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