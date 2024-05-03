В Белорецком районе Башкирии грузовик насмерть задавил ребенка

22:49, 03 май 2024

Накануне в Белорецком районе Башкирии произошло трагическое событие, унесшее жизнь 6-летнего мальчика. Ребенок, катавшийся на велосипеде по обочине дороги, попал под колеса грузового автомобиля КАМАЗ.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел около 14:00 на улице Матросова в селе Тирлянский. Мальчик, вместе с друзьями, двигался на велосипеде по обочине дороги, когда рядом проезжал груженый лесом КАМАЗ.

По версии правоохранителей, по неустановленным пока причинам, ребенок не справился с управлением велосипедом и оказался под задними колесами грузовика. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГИБДД по РБ