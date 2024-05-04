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В Уфе объявили сбор людей на поиски двух пропавших подростков

В Уфе объявили сбор людей на поиски двух пропавших подростков

12:16, 04 май 2024

В столице Башкортостана продолжаются поиски двух несовершеннолетних, бесследно исчезнувших больше месяца назад. 30 марта 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов отправились на прогулку в лесной массив на улице Шафиева в Уфе и с тех пор о них ничего не известно. Обеспокоенные родители забили тревогу, и вскоре к розыску подключились волонтерские организации, правоохранители и спасатели.

Несмотря на масштабные поисковые мероприятия, проводимые на протяжении нескольких недель, следов пропавших ребят обнаружить пока не удалось. Единственными уликами стали рюкзаки, найденные спасателями на берегу реки 31 марта, а также сапог, который, предположительно, принадлежал одному из подростков. По факту их исчезновения уже возбуждено уголовное дело.

В связи с отсутствием существенных зацепок волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" призывают всех неравнодушных жителей Уфы присоединиться к поискам. Сегодня, 4 мая, с 10:00 до 16:30 на парковке проспекта Октября, 31 будет организован сбор добровольцев для осмотра береговой линии.

Координаторы поисков обращаются с просьбой явиться на место в соответствующей одежде и обуви для работы на природе. С собой необходимо взять мобильный телефон с зарядным устройством, воду и легкий перекус. Волонтеры должны быть совершеннолетними и физически подготовленными для выполнения задач в природной среде.

Любую информацию, которая может способствовать скорейшему обнаружению Павла и Дамира, следует незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб 102 или 112. Глава республики Радий Хабиров лично курирует ход поисковой операции и призывает граждан не оставаться равнодушными.

В Уфе завершился 34 день поисков двух пропавших подростков

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан
Теги: Уфа происшествия поиск
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