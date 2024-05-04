В Башкирии после пожара в частном доме обнаружили тело мужчины
13:34, 04 май 2024
В 10 часов утра в частном доме на окраине башкирского города Баймака вспыхнул пожар, унесший жизнь 51-летнего мужчины.
Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурной диспетчерской службы. К моменту прибытия пожарных расчетов пламя уже охватило значительную часть одноэтажного дома, площадь возгорания составила около 6 квадратных метров.
Спасателям удалось потушить огонь в течение короткого времени, но, к сожалению, было уже поздно. В ходе разбора завалов был обнаружен труп 51-летнего мужчины.
Причины трагедии пока не установлены. На месте происшествия работает дознаватель МЧС. Известно, что в доме не было установлено пожарного извещателя.
Читайте также:В Уфе в микрорайоне Нижегородка горят частные дома - видео
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе в жутком пожаре погиб пожилой мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии после пожара на автомойке обнаружили труп мужчины
Происшествия в Башкирии
В сгоревшем деревянном доме в Башкирии пожарные нашли труп мужчины
Происшествия в Башкирии
Пожар в Башкирии унёс жизнь мужчины, его сын госпитализирован