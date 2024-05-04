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В Уфе спасатели подвели итоги 36-го дня поиска двух пропавших в марте подростков

В Уфе спасатели подвели итоги 36-го дня поиска двух пропавших в марте подростков

19:23, 04 май 2024

Поиски двух подростков, бесследно пропавших в Уфе более месяца назад, продолжаются. Павел Паличев, 13 лет, и Дамир Адигамов, 14 лет, вышли из дома 30 марта и с тех пор их местонахождение неизвестно.

В субботу члены поисковой операции вновь обследовали обширные участки реки Белой и ее берегов. Патрульные катера курсировали вдоль 68-километрового отрезка акватории, тщательно изучая каждый уголок в надежде обнаружить хоть какие-то зацепки. Поиски пока никаких результатов не дали.

С первых дней исчезновения сотни неравнодушных граждан присоединились к поискам, не жалея сил и времени. Волонтеры из отряда "ЛизаАлерт" на протяжении нескольких недель координировали усилия, но 22 апреля официальный штаб был свернут. Тем не менее, автономные группы продолжают ежедневные рейды.

Управление гражданской защиты Уфы и Центр по проведению спасательных операций особого риска при Государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям подвели итоги 36-го дня поисков. Официальные структуры не оставляют надежды разгадать тайну исчезновения детей.

Родные и близкие пропавших ребят вынуждены терпеливо ждать, хватаясь за любую соломинку информации. Каждый новый день лишь множит вопросы, на которые пока нет ответов.

В Уфе объявили сбор людей на поиски двух пропавших подростков

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия поиск
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