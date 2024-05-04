Житель Башкирии забил до смерти свою подругу, а потом лег спать с ее телом

19:32, 04 май 2024

В башкирском городе Салавате разыгралась леденящая душу трагедия, ставшая ярким примером того, как ревность может полностью поглотить человека, превратив его в безжалостного убийцу.

В конце апреля 36-летний Артем К., находясь под влиянием запрещенных веществ, безжалостно расправился со своей бывшей сожительницей 39-летней Альбиной Т. Мужчина жестоко избил несчастную женщину, а затем задушил ее, после чего, словно ни в чем не бывало, улегся спать рядом с ее бездыханным телом.

Поздним апрельским вечером во дворе одного из домов очевидцы в ужасе наблюдали, как разъяренный мужчина схватил свою спутницу за волосы и принялся безжалостно избивать ее. Альбина молила о пощаде, умоляла прекратить издевательства и отпустить ее, но крики женщины лишь разжигали ярость мучителя. Все происходящее было снято на камеры мобильных телефонов, и видео моментально разлетелось по соцсетям.

Прервав побоище, изверг потащил окровавленную Альбину в свою квартиру. Там он продолжил экзекуцию над беззащитной жертвой, пока не задушил ее. Прибывшие на место происшествия стражи порядка застали страшную картину - убийца обнимал бездыханное тело убитой женщины. После задержания Артем признался в содеянном, объясняя свои зверские действия приступом ревности.

Трагедия оставила глубокую рану в сердцах близких погибшей Альбины. У нее остался 8-летний сын и пожилой отец - заслуженный артист драматического театра. Мальчик потерял самого родного человека, а пенсионеру пришлось пережить еще одно горе - два года назад он похоронил супругу, мать трагически погибшей дочери. Сейчас неравнодушные жители пытаются помочь решить вопрос с опекой над осиротевшим ребенком.

В социальных сетях под роликом с зверскими истязаниями разгорелись жаркие споры. Многие набросились с обвинениями на очевидцев, бездействовавших вместо того, чтобы вступиться за Альбину. Однако некоторые комментаторы оправдывали бездействие, указывая на угрозу для собственной безопасности при попытке остановить разъяренного преступника.

Близкие Альбины опровергли домыслы о ее возможном пристрастии к алкоголю или наркотикам, что якобы могло стать причиной ее связи с жестоким убийцей. По их словам, женщина была любящей матерью и просто мечтала о женском счастье. Как рассказала подруга погибшей Анна Н., Альбина сошлась с Артемом несколько месяцев назад, но буквально с первых же дней он проявил свою жестокость, постоянно оскорбляя и поднимая на нее руку. Не выдержав издевательств, женщина бросила мучителя и вернулась домой.

В роковой день Артем вызвал Альбину для разговора, переросшего в конфликт на почве ревности. Очевидцы наблюдали, как изверг тащил свою жертву в подъезд, хватая ее за волосы, в то время как та безуспешно пыталась вырваться. К моменту приезда полиции Артем успел затащить Альбину в квартиру и задушил.

- Столько страха испытала она перед смертью... Он задушил ее, когда затащил в квартиру. Это просто немыслимо! - сокрушается соседка погибшей.

27 апреля Альбину похоронили. Сейчас решается вопрос об опекунстве над ее сыном: по закону мальчик должен остаться с отцом, но у него есть возможность жить с дедушкой с согласия родителя.

В настоящее время Артему К. предъявлено обвинение в убийстве, и он заключен под стражу, где будет ожидать приговора за свое чудовищное преступление.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети