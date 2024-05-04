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В Уфе два дня назад бесследно пропал 16-летний Раиль Гильмияров

В Уфе два дня назад бесследно пропал 16-летний Раиль Гильмияров

23:05, 04 май 2024

В Уфе вот уже несколько дней ведутся поиски пропавшего подростка. 2 мая 2024 года 16-летний Раиль Гильмияров покинул свой дом и с тех пор его местонахождение не известно. Волонтёрский отряд "БашРегионСпас" совместно с правоохранительными органами прилагает все усилия, чтобы разыскать несовершеннолетнего.

В начале поисковой операции добровольцы распространили ориентировку на Раиля во всех социальных сетях. Согласно приметам, разыскиваемый молодой человек имеет худощавое телосложение и рост 184 сантиметра. Среди других отличительных примет фигурируют чёрные волосы и необычный цвет глаз, меняющийся в зависимости от освещения.

В день исчезновения подросток был одет в чёрную толстовку, чёрные спортивные брюки джоггеры и чёрные кроссовки сетчатого плетения.

Координаторы поисков призывают всех, кто мог видеть подростка или обладает любыми сведениями о его судьбе, незамедлительно сообщить по "горячей линии" на номер 8-937-3-102-112 или 112. Также требуются новые добровольцы для участия в поисковой операции.


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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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